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23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası

- Fatih Ünsal ve Mert Kaan Kartal'dan oluşan Hafif Kilo Ümit Erkekler İki Tek Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası


ANKARA (AA) - Polonya'da sona eren 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda Fatih Ünsal ve Mert Kaan Kartal'dan oluşan Hafif Kilo Ümit Erkekler İki Tek Takımı, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kruszwica kentinde düzenlenen şampiyonada, Fatih Ünsal ve Mert Kaan Kartal'dan oluşan Türk ekibi, Almanya ve Macaristan'ı geride bırakarak şampiyonluğu elde etti.

Fatih Ünsal ve Mert Kaan Kartal ikilisi, bu yıl Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.

Bu arada, hafif kilo ümit erkekler tek çifte kategorisinde yarışan Enes Yenipazarlı ise 4. oldu ve madalyanın uzağında kaldı.

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