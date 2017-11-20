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23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru

- Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Akgün: - "Sporcularımızın başarılı olacağına inanıyoruz" - "Bu yaş grubunda 2020 ve 2024 olimpiyatlarında milli takımımızı temsil edecek sporcular mevcut"

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru


ANKARA (AA) - Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Akgün, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda takım halinde başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Akgün, Polonya'da yarın başlayacak şampiyona öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Şampiyonası'nın 23 yaş altında ilk kez düzenleneceğini hatırlatan Akgün, "Elmadağ'da 18 günlük bir kamp programımız vardı. Kampımızın hemen hemen sonuna geldik. Dayanıklılık ve kişiye özel teknik çalışmalar yaptık. 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde 2'şer altın ve gümüş olmak üzere 4 madalya almıştık. Burada da sporcularımızın başarılı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akgün, geleceğin takımını oluşturduklarına işaret ederek, "Bu yaş grubunda 2020 ve 2024 olimpiyatlarında milli takımımızı temsil edecek sporcular mevcut. Potansiyeli olan sporcular, onlardan yararlanmak istiyoruz. Bundan sonra söz sporcularımıza düşüyor." diye konuştu.

Serbest güreşçiler, Bydgoszcz kentinde 6 gün sürecek şampiyonanın son iki gününde mindere çıkacak.


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