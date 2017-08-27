



İSTANBUL (AA) - Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Geleneksel Sancaktepe Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlığı Fatih Atlı elde etti.

Ahmet Tüzün'ün ağalığını yaptığı organizasyon, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'in de katıldığı, ilçe merkezinden güreş çayırına kortej yürüyüşüyle başladı. Güreşlerde, çeşitli boylarda yaklaşık 600 sporcu mücadele verdi.

Başpehlivanlık için aralarında İsmail Balaban, Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Fatih Atlı ve Serhat Balcı'nın yer aldığı birçok önemli güreşçi kol bağladı.

Finalde Ali Gürbüz'ü yenen Fatih Atlı, başpehlivanlığı kazandı. Sancaktepe Belediye Başkanı Erdem'in elinden madalya, kupa ve altın kemeri alan Atlı, 30 bin lira para ödülünün de sahibi oldu.

Yaşadığı mutluluğu dile getiren Atlı, "Destek verenlere çok teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı öncesinde bizi burada yalnız bırakmadılar. Altın kemerin sahibi oldum ve bu benim için çok önemliydi. Kırkpınar'ın ardından bu güreşlere çok iyi hazırlanmıştım. Nasip oldu ve altın kemeri aldık." diye konuştu.





- Ağalık yine Tüzün'ün oldu





Geleneksel Sancaktepe Yağlı Güreşleri'nin gelecek yıl düzenlenecek 25. organizasyonunun ağalığını yine iş adamı Ahmet Tüzün kazandı.

Gerçekleştirilen ihalede 500 bin lira bedelle en yüksek rakamı veren Tüzün, gelecek yılki güreşlerin de ağalığını üstlenme hakkı elde etti.