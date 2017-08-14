ANKARA (AA) - 25. Troya Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda Boris Savchenko ve İbrahim Halil Yıldırım, kategorilerinde şampiyon oldu.
Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de çeyrek asırdır düzenlenen turnuvanın A kategorisinde, geçen yılın şampiyonu Rus Savchenko, yine zirvede yer aldı.
Azerbaycanlı Vugar Rasulav ikincilik kupasının sahibi olurken, Gürcü Davit Benidze turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
B kategorisinde ise İbrahim Halil Yıldırım şampiyonluğa ulaşırken, Şiar Algünerhan ikinciliği, Erdem İstekli üçüncülüğü elde etti.
Dereceye giren sporculara ödüllerini TSF Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Solakoğlu, teknik kurul üyesi Tayfun Haznedaroğlu, turnuva direktörü Turgut Tunca ile Çanakkale i̇l temsilcisi Yasemin Kaçar verdi.