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27 yaşında milli takımı bıraktı

- Schalke 04'ün Kamerunlu golcüsü Choupo-Moting, kulüp kariyerine odaklanmak amacıyla milli takımı bıraktığını açıkladı

27 yaşında milli takımı bıraktı


ANKARA (AA) - Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen Kamerunlu Eric Maxim Choupo-Moting, milli takımı bıraktı.

Schalke 04'ün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Choupo-Moting'in kulüp kariyerine odaklandığı ve Kamerun Milli Takımı'nda görev almayacağı bildirildi.

Açıklamada, Choupo-Moting'in, 14 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası'na gitmeyeceği ve Schalke 04'ün İspanya'nın Benidorm kentindeki hazırlık kampında yer alacağı belirtildi.

Bundesliga'da bu sezon çıktığı 13 maçta 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Choupo-Moting, Kamerun formasıyla ise 41 karşılaşmada 11 kez ağları sarsmıştı.

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Almanya 1. Futbol LigiEric Maxim Choupo-MotingFutbolKamerun Milli Takımı
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