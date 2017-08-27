



KASTAMONU (AA) - Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin ve şapka inkılabının 92. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 28. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi.

Uzun Yazı mevkisinde, Kastamonu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Vali Yaşar Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, yarışların Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin 92. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenmesinin anlamlı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Geleneksel spor dallarımıza sahip çıkacağız. Onları geliştirerek hatta ve hatta dünyada izlenen spor dalları arasına almak için azami gayreti göstermeliyiz. Kastamonu’ya bir hipodromun kazandırılması atçılığın artık burada vazgeçilmez bir spor dalı haline gelmesi açısından da önemli olacaktır."

Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise "Kalıcı şeyler yapmak bizim için çok önemli. Kastamonu'nun güzel bir yerinde hipodrom yapılması yönünde Jokey Kulübü Başkanımıza yardımcı olmak istiyoruz. İnşallah uygun bir yer bulduğumuzda birlikte çalışmaya başlayacağız." dedi.

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci, hipodromların, şehirlerin gelişmesine katkı sağladığını ifade ederek, "Türkiye'deki bütün şehirlerde hipodrom olması hedefimiz. Şu anda 10. olarak Antalya'da yapılıyor. Her sene bir hipodrom yapma gibi bir programımız var." diye konuştu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç ise yaptığı konuşmada, Osmanlı atlarının Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yetiştirildiğine işaret ederek, "Kastamonu atın merkezi. Bizler de Türkiye'de Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak 22 ilde, ilçede, beldede federasyon müsabakalarımızı yapıyoruz. Kastamonu’da yapılmasını programa alan Dr. Hakan Kazancı'ya çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir karar verdiler. Kastamonu'yu da programın içerisine aldılar. Burada yarışan rahvan atlarımızın birincileri, Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar." şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra başlayan yarışlarda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen 66 atla binicileri, rahvan ve dörtnal kategorilerinde mücadele etti.

Programda Ankara Atlı Okçuluk Kulübünün gösterisi izleyenlerden alkış aldı.

Yarışlarda dereceye girenler şöyle:

Rahvan koşusu:

Üçlü tay: Murat Kölemenoğlu

Dörtlü tay: Şahap Gürsoy, Ahmet Boyacı, Murat Kölemenoğlu

Küçük orta: Murat Kölemenoğlu, Murat Maraşlı, Turgay Özen

Büyük orta: Yahya Polat, Murat Özden

Baş altı: Tayfun Karataş, Yılmaz Karabakal, İsa İleri

Baş koşusu: Murat Kölemenoğlu, Ramazan Öncel, Şahap Gürsoy





Dörtnal koşusu:

Arap safkan A kategorisi: Volkan Yıldız, Hüseyin Arslan, Erdoğan İyidöner

Arap safkan B kategorisi: Serdar Özçulha, Esaf Şenol, Zülfikar Tekin

İngiliz safkan A kategorisi: Fuat Çelik, Hakkı Demir, Ömer Al

İngiliz safkan B kategorisi: Serhat Çelik, Buğra Meriç, Ceyhun Erol

Yarışlarda dereceye girenlere protokol üyelerince ödülleri verildi.

