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284. Geleneksel Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri

- Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen güreşlerde, Ali Gürbüz başpehlivan oldu

284. Geleneksel Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri


BURSA (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen 284. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, Ali Gürbüz başpehlivanlığı elde etti.

Organizasyonda, çeşitli kategorilerde toplamda 700'e yakın güreşçi mücadele etti.

Başpehlivanlık güreşinde Antalya bölgesinden Ali Gürbüz ile Samsun bölgesinden Ali Rıza Kaya karşılaştı. Ali Gürbüz rakibini yenerek başpehlivan oldu. Güreşlerde ikinciliği Ali Rıza Kaya, üçüncülüğü ise Antalya bölgesinden Serkan Şentürk aldı.

Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş, yaptığı açıklamada, bu yıl güreş sahasının güreşçilerle dolduğunu ve vatandaşların müsabakaları ilgiyle izlediğini belirterek, "Bu yıl 700'ün üzerinde pehlivan Çardak güreş sahasında güreş yaptı. Ben katılan tüm güreşçilerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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