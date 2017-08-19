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29. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları

- Tayvan'da düzenlenen organizasyon, açılış töreniyle başladı - Oyunlarda, 141 ülkeden 7 binin üzerinde sporcu yarışacak

29. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları


TAIPEI (AA) - Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenen 29. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları, açılış töreniyle başladı.

Taipei Stadı'nın ev sahipliğinde yerel dans gösterileriyle başlayan açılış töreni, sporcuların geçit töreniyle devam etti.

Etkinlikler kapsamında Tayvanlı ünlü şarkıcılar sahne aldı. Seremonide, havai fişek, lazer ve üç boyutlu ışık gösterileri yapıldı.

Geçit töreni öncesi, stat dışındaki hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle sporcuların alana girişinde gecikme yaşandı.

Tayvan'da düzenlenen en yüksek katılımlı uluslararası organizasyon olarak bilinen 29. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları, 30 Ağustos'ta sona erecek.

141 ülkeden 7 bin 746 sporcunun 21 dalda yarışacağı oyunları, dünya genelinden bin 68 basın mensubu takip edecek.

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Genel Sekreteri Eric Saintrond, oyunlarda 3 binden fazla üniversitenin yer almasını beklediklerini, ancak katılımın şu ana kadar yaklaşık 2 bin olduğunu ifade etti.


- Türkiye'den 85 sporcu katılıyor


Türkiye, 29. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'na 9 kategoride 85 sporcuyla katılıyor.

Tayvan'daki teknoloji şirketleri, 12 gün sürecek organizasyon boyunca doğa dostu tekstil ürünleriyle sporculara sponsorluk yapacak.

Etkinlik dolayısıyla yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Taipei'de, eğitimden geçirilen 19 binden fazla gönüllü, sporcu ve seyircilere çeşitli yardım hizmetleri sağlayacak.

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