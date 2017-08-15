GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Metin Diyadin, 3-4 haftanın önemli olduğunu ve üstüne koyarak ilerlemek istediklerini söyledi.

Diyadin, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenman sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Boluspor karşısında taktiksel olarak iyi oynadıklarını dile getirdi.

Bu oyunun üzerine koyup, skor olarak da oyun olarak da hedefledikleri sonuçları almak istediklerini dile getiren Diyadin, "Birçok oyuncumuzun kapasitesi iyi, daha da oynadıkça kapasiteleri artacaktır. 3-4 haftalık periyot önemli. Her maç üzerine koyup, iyi ilerlersek istediğimizi alırız." diye konuştu.

Diyadin, bu hafta sonu Adanaspor ile oynayacakları maçta galip gelmek için her şeyi yapacaklarını belirterek, "Geçen yıl Giresunspor taraftarı play-off gördü. Onlara daha çok ofansif oynayan Giresunspor izlettireceğiz. Güzel sonuçlarla başlamak istiyoruz, böyle olursa taraftarla bütünleşeceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlığı bulunan Caner Arıcı ve Dmytro Korkishko'nun tedavilerinin Ankara'da devam ettiği bilgisini veren Diyadin, bu oyuncularının durumunun birkaç günde netleşeceğini aktardı.

Öte yandan Giresunspor, 19 Ağustos Cumartesi günü Adanaspor ile sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.











