



BURDUR (AA) - Burdur Gölü'ndeki çekilmeye dikkati çekmek amacıyla Burdur Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonunun iş birliğinde düzenlenen 3. Burdur Gölü Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, sona erdi.

Burdur Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özel bir kolejde düzenlenen turnuvaya 5 ülkeden 10'u görme engelli toplam 325 sporcu katıldı.

Turnuvanın A kategorisinde Gürcistan'dan David Maghalashvili, B kategorisinde Hayati Toksan, 14 yaş altı kategorisinde Orçun Ege Tuncer, 10 yaş altı kategorisinde Mehmet Karakaya ve 8 yaş altı kategorisinde ise Arda Yuna Karacan birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, turnuvayla çekilmekte olan Burdur Gölü'nün çığlığını duyurmaya çalıştıklarını belirtti.

Turnuvanın düşünce yarışması olduğunu aktaran Ercengiz, "Bugün burada 11 yaşındaki kardeşimle, 40 yaşındaki arkadaşım aynı masada yarışıyor. Müsabakaya el sıkışarak başlıyor, el sıkışarak tamamlıyor. Çünkü bu düşüncenin yarışması, düşüncenin müsabakası. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. İnsanoğlu ne kadar çok düşünürse o kadar kendinden sonraki nesil için çaba sarf edecektir." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın ardından dereceye girenlere, Ali Orkun Ercengiz ve protokol üyeleri ödüllerini verdi.