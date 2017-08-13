3. Burdur Gölü Uluslararası Satranç Turnuvası

BURDUR (AA) - Burdur Gölü'ndeki çekilmeye dikkati çekmek amacıyla Burdur Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 3. Burdur Gölü Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı.

Özel bir kolejde düzenlenen turnuvaya 5 ülkeden 10'u görme engelli toplam 325 sporcu katılıyor.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, turnuvaya çok mütevazi olarak başladıklarını ve ilerleyen yıllarda da hedeflerini büyüttüklerini belirtti.

Ali Orkun Ercengiz, şöyle konuştu:

"Bu yıl 5 ülkeden 10'u görme engelli 325 sporcu ile dev bir organizasyona imza atıyoruz. Satrancın birleştirici gücünden yararlanıp gölümüze dikkati çekmek istedik. Burdur Gölü 1971'den bu yana hacminin yüzde 40'ını kaybetti. Burdur Gölü'nü bizden sonraki nesillere bırakmak istiyoruz. Gelecek yıllarda bu organizasyonları büyüterek devam ettireceğiz. Burdur, satranç anlamında adından söz ettiren bir il olacak."

Konuşmaların ardında Ercengiz, ilk hamleyi yaprak turnuvanın açılışını gerçekleştirdi.

Öte yandan, 5 kategoride düzenlenen turnuvada dereceye giren sporculara Burdur Belediyesince 15 bin lira para ödülü verilecek.

Turnuva 18 Ağustos Cuma günü sona erecek.