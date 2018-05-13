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3. Etnospor Kültür Festivali

- Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş: - "Bu sene 3. kez sponsor olduğumuz Etnospor Kültür Festivali, geleneksel sporlara yeni ve farklı bir heyecan getirmiş durumda"

3. Etnospor Kültür Festivali


İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, İstanbul'da üçüncüsü yapılan Etnospor Kültür Festivali'nin geleneksel sporlara yeni ve farklı bir heyecan getirdiğini belirtti.
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada festivalin en büyük destekçilerinden biri olduklarını anlatarak, "Geleneksel spor dallarının tanıtılmasını, profesyonelleşmesini sağlamak, unutulmaya yüz tutmuş kadim kültürümüzü yeniden canlandırmak ve onları tekrar dünya sahnesine çıkarmak felsefesiyle hayata geçirilen Etnospor Kültür Festivali'nin en büyük destekçilerinden biriyiz. Bu sene 3. kez sponsor olduğumuz Etnospor Kültür Festivali, geleneksel sporlara yeni ve farklı bir heyecan getirmiş durumda. Bunu da halkımızın etkinliğe her geçen yıl ilgisinin katbekat artmasından anlıyoruz. Sadece yetişkinleri değil aynı zamanda çocuklarımızı da kucaklayan festival belki de geleceğin Türk olimpiyatçılarının ortaya çıkmasına vesile olacak." ifadelerini kullandı.
Geleneksel sporların önemine değinen Göktaş, "Tüm dünyada kabul görmüş popüler spor branşlarında başarı sağlamak elbette çok önemli fakat atalarımızdan bize miras kalan, günümüz çocuklarının ismini dahi bilmediği mangala, kökbörü, atlı cirit, atlı okçuluk, aşık oyunu, kuşak güreşi gibi sporlarımızı desteklemek ve gelecek nesillerin bu sporlarımıza temasını sağlamak daha da önemli. Çocuklarımızın ABD'nin beyzbolunu bilmesini, fakat ciriti bilmemesini büyük bir sorun olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
İkram Göktaş, kültürel etkinliklere destek olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Vakıf Katılım olarak değerlerimizin en önemli taşıyıcısı olan vakıfların hassasiyetini, hizmet ruhunu, insani ve vicdani yaklaşımı ile gücünü sadece finans alanına değil, toplumsal ve kültürel alanlara da yayma bilinciyle hareket ediyoruz. Dolayısıyla ortak kültürümüze, ortak geçmişimize hizmet eden her etkinliğin bugüne kadar en büyük destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu vizyon doğrultusunda geçtiğimiz sene ortaya çıkan Vakıf Katılım'da Okçuluk Kulübü kurma fikrini bu sene hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda genel müdürümüz ve birim müdürlerimizin de dahil olduğu 20 kişiden oluşan bir okçuluk takımımız mevcut. Bu takımdaki okçularımızdan biri de etkinlikte düzenlenen yarışmada bizi başarıyla temsil etti. Takımımızın daha da güçlenmesi ve sporcu sayımızın artması için önümüzdeki dönemde de çalışmalarımıza devam edeceğiz."
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