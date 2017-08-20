



ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu ve Çubuk Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Çubuk Belediyesi Açık Satranç Turnuvası başladı.

Yurt içi ve yurt dışından 850 sporcunun katıldığı turnuvada, 3 kategoride müsabakalar yapılıyor. Dereceye giren sporculara toplam 50 bin lira ödül verilecek.

Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve turnuvanın koordinatörü Nilüfer Çınar Çorlu, Yükselen Koleji Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

On ülkeden 60 yabancı sporcunun turnuvaya katılmak için Ankara'nın Çubuk ilçesine geldiğini anlatan Çorlu, aileleriyle birlikte yaklaşık bin 500 kişinin bir hafta boyunca Çubuk'ta konaklayacağını belirtti.

Çorlu, katılımcı sayısı ve turnuva ödülleri bakımından güzel bir organizasyon yaptıklarını dile getirerek, "Ankara'nın ilk uluslararası satranç turnuvasını Çubuk'ta yaptık ve bu sene üçüncüsünü düzenliyoruz. Kayıtlarımız çok fazla. 81 ilden 811 kayıt aldık. Sporcularımız ve aileleri, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda ücretsiz kalıyor. Yaklaşık 30 görevliyle bu turnuvayı gerçekleştiriyoruz. Gerçekten belediye başkanımızın ve hocalarımızın desteği ile Çubuk bir satranç merkezi oldu." diye konuştu.

Turnuva, 24 Ağustos'ta sona erecek.