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3. Uluslararası Çubuk Belediyesi Açık Satranç Turnuvası sona erdi

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu ve Çubuk Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Çubuk Belediyesi Açık Satranç Turnuvası tamamlandı. Yurt içi ve yurt dışından 850 sporcunun katıldığı ve 5 gün süren turnuva düzenlenen...

3. Uluslararası Çubuk Belediyesi Açık Satranç Turnuvası sona erdi

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu ve Çubuk Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Çubuk Belediyesi Açık Satranç Turnuvası tamamlandı.

Yurt içi ve yurt dışından 850 sporcunun katıldığı ve 5 gün süren turnuva düzenlenen final maçıyla sona erdi. Turnuva sonunda tüm kategorilerde yarışanlara toplam 50 bin lira ödül dağıtıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Yükselen Koleji Spor Salonu'nda düzenlen kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Çubuk Belediyesinin düzenlediği uluslararası turnuvayla birçok belediyeye örnek olduğunu vurgulayarak, katkılarından dolayı teşekkür etti.

Lisanslı sporcu sayısının arttığına dikkati çeken Tulay, "800 bine yakın lisanslı sporcumuz var. Yaptığımız uluslararası açık satranç turnuvalarıyla gurur duyuyoruz. 17 uluslararası açık satranç turnuvası düzenledik. Gurur duyduğumuz bir diğer konu da elbette siz çok değerli velilerimiz ve çocuklarımızdır. Bir veli olarak başladığım bu federasyon yolculuğunda velilerin ne kadar çok fedakarlıklarla çocuklarını turnuvalara getirdiklerini çok iyi biliyorum." dedi.

Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet de satranç sporunun çocuğun gelişimine ve başarısına büyük katkı sağladını ifade etti.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ise sporculara katılımlarından dolayı teşekkür etti. İnsan hayatında kaliteli bir yaşam sürmede sporun çok önemli olduğunu anlatan Acehan, satrancın bu nedenle desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.


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AnkaraÇubukÇubuk Belediye Başkanı Tuncay AcehanFederasyonSatrançTurnuva
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