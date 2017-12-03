



MERSİN (AA) - 3. Uluslararası Mersin Maratonu'nu erkeklerde Faslı Hassane Ahouchar, kadınlarda da Kenyalı Truphena Chepchirchir birinci sırada tamamladı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından Forum Alışveriş Merkezi'nden startı verilen maratona, Türkiye'nin yanı sıra 12 ülkeden 18'i kadın 168 sporcu katıldı. Mersin Valiliğinin himayesindeki maraton, aynı noktada tamamlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve TAF'ın destek verdiği maratonda, birinciliği 2 saat 11 dakika 21 saniyelik derecesiyle Faslı Hassane Ahouchar elde etti. 2.11.45'lik derecesiyle Kenyalı Moses Too ikinci olurken, aynı ülkeden David Kiptui Tarus 2.12.05 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda ise 2.28.47'lik derecesiyle Truphena Chepchirchir birinci, 2.31.36'lık derecesiyle Etiyopyalı Alemitu Ajema Lema ikinci ve 2.41.09'luk derecesiyle Sırbistanlı Olivera Jevtic üçüncü oldu.





- 15 kilometrelik koşu





Aynı noktadan başlayan ve 9 ülkeden 178'i kadın 958 sporcunun katılımıyla yapılan 15 kilometrelik yarışta ise Kenyalı Bernard Cheruiyot Sang birinci, Burundi'den Thiery Ndikumwenayo ikinci, Kenyalı Kimutai Kiplimo da üçüncü oldu.

Kadınlarda da Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli birinci, aynı ülkeden Delvine Relin Meringor ikinci, Ugandalı Juliet Chekwel de üçüncü sırada geldi.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri Forum Alışveriş Merkezi'nin Sanatçılar Meydanı'nda verildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve protokol üyeleri sporculara ödüllerini verip onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.