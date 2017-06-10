



ERZURUM (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Sprint ve Bayrak Yarışmaları Kupası, Erzurum'da başladı.

Türkiye, Ukrayna ve İran'dan 90 atletin katılımıyla iki gün sürecek olan organizasyonda, ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Jak Ali Harvey, Batuhan Altıntaş, Yavuz Can, Ramil Guliyev, Nevin Yanıt Baltacı ve Mizgin Ay'ın da bulunduğu 50'den fazla milli atlet, 400, 100, 110, 400 engelli, 4x100 ve 4x400 metre final yarışlarında derece elde edebilmek için mücadele verdi.

Erkekler 4x100 final yarışında Yiğitcan Hekimoğlu, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes ve Ramil Guliyev'den oluşan milli takım, 38.2'lik dereceyle altın madalya kazandı.

Etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle programda yer alan erkek ve kadınlar 100 metre final yarışları gerçekleştirilemedi.

Yarışların ilk gününde oluşan sonuçlar şöyle:





Erkekler 4x400 final

1- Danylo Danylenko, Ievgen Gutsol, Mykhailo Tiutiennykov, Vitalii Butrym (Ukrayna) 3.07.40"

2- Sinan Ören, Mahsum Korkmaz, Akın Özyürek, Ahmet Kasap (Türkiye 20 Yaş Altı A) "3.17.47"

3- Fahri Arsoy, Batuhan Altıntaş, Uğur Bilgi, Enis Ünsal (Türkiye 23 Yaş Altı) "3.20.69"





Erkekler 4x100 final

1- Yiğitcan Hekimoğlu, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Ramil Guliyev (Türkiye) "38.2"

2- Roman Kravtsov, Sergii Smelyk, Volodymyr Suprun, Emil İbragimov (Ukrayna) "38.3"

3- Ali Khativar, Mehran Hosseini, Reza Ghaemi, Sajjad Hashemi (İran) "40.2"





Erkekler 110 metre engelli

1- Batuhan Buğra Eruygun (Türkiye) "14.54"

2- Tolga Yılmaz (Türkiye) "14.57"

3- Mikdat Sevler (Türkiye) "14.87"





Kadınlar 100 metre engelli

1- Şevval Ayaz (Türkiye) "14.60"

Kadınlar 4x100 final

1- Ecenaz Kara, Şevval Ayaz, Simay Özçiftçi, Mizgin Ay (Türkiye 18 Yaş Altı) "47.37"

2- Elif Polat, Edanur Kılıç, İrem Usta, İpek Usta (Türkiye 20 Yaş Altı) "47.84"

3- Havva Aktaş, Yudum İliksiz, Hazal Cengiz, Özge Soylu (Türkiye 23 Yaş Altı) "48.77"





Kadınlar 4x400 final

1- Nihan Karuk Elmas, Meryem Kasap, Damla Çelik, Emel Şanlı (Türkiye) "3.50.38"

2- Yudum İliksiz, Rüya Kaya, Hazal Cengiz, Büşra Yıldırım (Türkiye 23 Yaş Altı) "3.56.48"

3- Leyla Yanardağ, Kübra Tatar, Zehra Oral, Mizgin Ay (Türkiye 18 Yaş Altı) "3.58.51"





- Çintimar: "Çok daha güzel dereceler bekliyorduk"





TAF Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son derece güzel bir organizasyon olduğunu ve burada sporcuların son durumunu görme fırsatını bulacaklarını belirtti.

Aşırı rüzgar nedeniyle bazı yarışların ertelendiğini belirten Çintimar, "Burada çok daha güzel dereceler bekliyorduk ama maalesef aşırı rüzgar vardı. Dereceler iyi değil ancak en azından sporcularımızın performansını görmüş olduk. Hepsi gayet iyi durumda. Aşırı rüzgar nedeniyle yarışlarımızın bir bölümünü yarına erteledik. İnşallah buradaki dereceleri geliştirerek ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.

Organizasyon, erkek ve kadınlar kategorilerinde yarın yapılacak final yarışlarıyla tamamlanacak.