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3. Voleybol Mobilya Kupası

- Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Mobilya Kupası yarın başlayacak

3. Voleybol Mobilya Kupası

BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un ev sahipliğinde, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Mobilya Kupası yarın Galatasaray, Maliye Piyango ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un katılımıyla başlayacak.

İnegöl Belediyespor Kulübünün Başkanı Alinur Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, maçların 7-9 Eylül'de oynanacağını söyledi.

Turnuvaya İnegöl Belediyespor'un yanı sıra Galatasaray, Maliye Piyango ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un katılacağını ifade eden ve aynı zamanda İnegöl Belediye Başkanı da olan Aktaş, şunları dile getirdi:

"Sezon öncesinde de durumumuzu görebilmek adına da bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz İnegöl Belediyespor Mobilya Kupasını tertip ettik. 7-9 Eylül tarihlerinde İnegöl Belediyespor olarak maçlarımızı oynadığımız ilçe spor salonunda bu önemli organizasyonu gerçekleştireceğiz. Mobilya Kupasına ev sahibi İnegöl Belediyespor takımımızın yanında Efeler Voleybol Liginin güçlü takımlarından ve her sene zirveye oynayan İstanbul Büyükşehir Belediye, Galatasaray ve Maliye Milli Piyango takımları katılım gösteriyor. Tüm sporseverleri bu güzel müsabakaları izlemeye davet ediyorum."

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Alinur AktaşVoleybol: Efeler LigiVoleybol: Mobilya Kupası
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