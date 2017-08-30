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30 Ağustos Zafer At Yarışları

- Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kastamonu'da at yarışları düzenlendi

30 Ağustos Zafer At Yarışları


KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, at yarışları yapıldı.

Daday ilçesi yarış alanında, Daday Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer At Yarışları'nda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 80 at ve jokeyi, rahvan ve dörtnal kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, yarışların Kastamonu için önemli olduğuna işaret etti.

Federasyon olarak 22 ilde bu koşuları düzenlediklerini aktaran Genç, "Daday ilçemizdeki at yarışlarıyla Kastamonu yarışlarımızı tamamlamış olduk. Buradaki yarışlara 80 at katıldı. Bu yarışlar Kastamonu için önemli yarışlardı. Katılanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yağmurlu havada yapılan yarışlarda atlar ve jokeyleri büyük zorluk çekti.

Yarışlarda dereceye girenlere, Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Daday Kaymakamı Ahmet Özdemir, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş ve İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak tarafından ödülleri verildi.

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30 Ağustos Zafer At Yarışları30 Ağustos Zafer BayramıAt YarışıDadayGünal Genç
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