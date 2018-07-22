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30. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

- Kadınlar genel klasmanda ilk sırayı alan Hilal Zeynep Saraç: "Ters akıntıya girdim. Nasıl birinci oldum bilmiyorum"

30. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 30. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kadınlar genel klasmanda ilk sırayı elde eden Türk sporcu Hilal Zeynep Saraç, şampiyonluğu ailesine armağan ettiğini söyledi.

Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayan ve Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde son bulan yaklaşık 6,5 kilometrelik yarışı, 50 dakika 30 saniyelik derecesiyle kadınlar genel klasman birincisi olarak tamamlayan Hilal Zeynep Saraç, ödül töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul Boğazı'nda oluşan dalgalardan dolayı yarışa başlarken korktuğunu belirten Hilal Zeynep, "Yönü bulmak çok zor. 6,5 numara gözlük kullanıyorum. Ters akıntıya girdim. Nasıl birinci oldum bilmiyorum. Başta ailem ve antrenörüm olmak üzere beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Elde ettiğim başarıyı aileme armağan ediyorum. Ağustos ayı sonunda milli takımla müsabakalara katılmak için Danimarka'ya gideceğim. Bu yarış, müsabakalar öncesinde benim için iyi bir antrenman oldu." diye konuştu.

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