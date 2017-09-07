



İSTANBUL (AA) - 31. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası, 12-16 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda gençler kategorisinde gerçekleştirilecek turnuvaya, Türkiye dahil 14 ülkeden sporcular katılacak.

Federasyon başkanı Eyüp Gözgeç, Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın uluslararası alanda bilinen önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Turnuvayı bu yıl gençler kategorisinde düzenleyeceğiz. Çünkü 20-29 Ekim'de Avrupa Genç Erkekler Şampiyonası'na Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Avrupa Şampiyonası öncesi bu turnuva hem bizim hem de diğer katılımcı ülkeler için ciddi bir deneme olacak. İstanbul'da kadın ve erkek kategorilerine yaklaşık 200 sporcu ringe çıkacak.Tüm boksseverleri salona bekliyoruz." ifadelerini kullandı.