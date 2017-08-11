37. Geleneksel Kurtdereli Güreşleri

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de bu yıl 37'ncisi düzenlenen ve bin 300'e yakın pehlivanın kol bağlayacağı Geleneksel Kurtdereli Güreşleri kortej yürüyüşüyle başladı.

Karesi Belediyesi önünden oluşturulan korteje, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Kasım Bostan, Mahmut Poyrazlı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Kırkpınar başpehlivanı İsmail Balaban, Kurtdere başpehlivanı Orhan Okulu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Milli Kuvvetler, Anafartalar, ve Kızılay caddelerinde davullar eşliğinde gerçekleşen yürüyüş Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın heykeli önünde son buldu.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur. heykele çelenk bıraktı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yaptığı konuşmada, ata sporunu önemsediklerini dile getirdi.

Kurtdereli Güreşleri'nin yoğun ilgi gördüğünü belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

''Burası Kırkpınar'ın rövanşının olduğu bir yer. Bütün başpehlivanlar şehrimize geldi. Yarın ilk elemelerini yapacaklar. Pazar günü ise ilk 32'de finalleri güreşecek. İsmail Balaban, Kırkpınar’ın başpehlivanı, Orhan Okulu ise Kurtdere’nin başpehlivanı. Eğer Orhan yenerse şehrimizin altın kemerini alıp gidecek. Diğer pehlivanlarımız da çok formda, hepsi altın kemer için güreşiyor. Ata sporuna olan desteğimiz devam edecek ve ata sporumuzu yaşatacağız.''



