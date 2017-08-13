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37. Geleneksel Kurtdereli Güreşleri

- Finalde Ali Gürbüz'ü yenen Orhan Okulu, üst üste 3. kez başpehlivan oldu

37. Geleneksel Kurtdereli Güreşleri

BALIKESİR (AA) - Bu yıl 37'ncisi düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Güreşleri'nde üst üste 3. kez başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu, altın kemerin daimi sahibi oldu.

Kurtdere Er Meydanı'nda güreşlerin finalinde, Orhan Okulu ile Ali Gürbüz karşılaştı.

Finalde yaklaşık bir saatlik mücadelenin ardından rakibini yenen Orhan Okulu, başpehlivanlığı kazandı. Bu organizasyonda üst üste 3. kez başpehlivanlığı elde eden Orhan Okulu, altın kemerin de daimi sahibi olmayı başardı.

Orhan Okulu, finalin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seneye de altın kemerin sahibi olmak için geleceğim." dedi.

Ali Gürbüz'ün Kırkpınar'da kendisini yendiğini anımsatan Orhan Okulu, "Bu yıl Kurtdere'de ben onu yenerek Kırkpınar'ın rövanşını aldım. Allah sakatlık vermezse seneye de altın kemer benim." şeklinde konuştu.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise güreşçilerin finalde oldukça dikkatli ve güzel bir mücadele sergilediklerini söyledi.

Sahada büyük bir çaba verildiğini ifade eden Yazıcı, "İçeriye girdiğim anda çok güzel bir atmosferle karşılaştım. İki belediye de bu işi önemsemiş ve gönül vermiş. Seyircilerin heyecanı da üst düzeydeydi. Bence en az Kırkpınar kadar güzel bir güreş oldu." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur da Kurtdere'nin "Dualı Çayır" olarak anıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Tribünlerimiz ve sahamızla seyircinin daha rahat güreş seyretmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Nasıl Kurtdereli Mehmet Pehlivan gibi pehlivanlarımız Amerika'da, Avrupa'da yağlı güreşimizi temsil etmişlerse, bundan sonra istiyoruz ki biz dünyanın birçok yerinde bu yağlı güreşimizi temsil edelim."

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