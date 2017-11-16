4 Türk temsilcisinin 3'ünden galibiyet

İZMİR (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan 4 Türk temsilcisinden Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka 6. haftayı galibiyetle kapatırken, Gaziantep Basketbol mağlup oldu.
Pınar Karşıyaka, A Grubu'nda Rusya ekibi Enisey'i 97-81 yendi. Grupta 5. galibiyetine ulaşan yeşil-kırmızılı ekip ikinci sıradaki yerini korudu. B Grubu'nda Movistar Estudiantes'i 82-80'lik skorla geçen Banvit ise üçüncü sırada yer aldı.
Beşiktaş Sompo Japan, D Grubu'nda konuk olduğu Alman temsilcisi Telekom Baskets'i 74-73 yendi. Art arda 5. galibiyetini alan Beşiktaş, grupta ilk sırada bulunuyor.
Haftayı mağlubiyetle kapatan tek Türk temsilcisi Gaziantep Basketbol ise Almanya'da MHP Riesen'e 86-74 yenildi.Fransız haftası
Lige verilecek 2 hafta aranın ardından Türk temsilcileri Fransız ekipleriyle karşılaşacak.
Gaziantep Basketbol, 5 Aralık Salı günü Elan Chalon'u ağırlarken, Banvit ise SIG Strasbourg'a konuk olacak. Kupada 6 Aralık Çarşamba günü Beşiktaş Sompo Japan, Nanterre ile İstanbul'da, Pınar Karşıyaka ise deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek.
Muhabir: Ali Korkmaz