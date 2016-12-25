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4. Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi Müsabakaları

- Organizasyonda dereceye girenler belli oldu

4. Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi Müsabakaları


ANKARA (AA) - Zinde Gençlikspor ile Asfa Gençlikspor kulüplerinin düzenlediği 4. Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi Müsabakaları, Ankara'da sona erdi.

Atatürk Spor Salonu'nda organize edilen ve 50 ilden bine yakın sporcunun katıldığı organizasyonda, dereceye girenler belli oldu.

İl sıralamasında 130 puanla İstanbul ilk sırada yer alırken, 43 puanla Yalova ikinci, 41 puanla Samsun üçüncü oldu.

Kulüp sıralamasında ise Yalova Bilek Güreşi Spor Kulübü 43 puanla birinciliği, Samsun Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik 41 puanla ikinciliği, Sakarya Gençlik Spor Kulübü de 40 puanla üçüncülüğü elde etti.

"Güçlü bilekler, güçlü nesiller" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, dereceye giren sporculara yirmişer tam, yarım ve çeyrek altın verildi.


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