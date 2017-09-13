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45. Türkiye Paraşüt Şampiyonası

- Şampiyonada dereceye girenlere ödülleri verildi - THK Genel Başkanı Altılgan: "Son 15 yılın en yoğun katılımlı yarışması oldu"

45. Türkiye Paraşüt Şampiyonası

İZMİR (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) tarafından düzenlenen 45. Türkiye Paraşüt Şampiyonası'nda dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi.

Türkiye'deki amatör paraşütçülerin dayanışma ve rekabet duygularını geliştirmek, Türk milli takım aday kadrosunu belirlemek ve uluslararası yarışmalara hazırlanmayı amaçlayan organizasyonun ödül töreni Selçuk ilçesindeki Havacılık Eğitim Merkezinde yapıldı.

THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, 9 Eylül'de başlayan organizasyona 119 sporcunun katıldığını söyledi.

Yarışmanın, son 15 yılın en yoğun katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Atılgan, şampiyonada "hedef" ve "formation skydiving" kategorilerinin yer aldığını anlattı.

Dereceye girenler arasından Avrupa ve dünyada yapılacak yarışmalara katılacak sporların da belirleneceğini hatırlatan Atılgan, şöyle devam etti:

"Paraşüt ve planör gibi aktiviteleri yoğun bir şekilde hızlandırmaya çalışıyoruz. İki senedir paraşüt altyapısındaki eksikleri tamamladık ve Selçuk'ta bu yarışmayı düzenledik. Son 15 yılın en yoğun katılımlı yarışması oldu. Bu organizasyonlar büyük masraflarla yapılan işlerdir. Türk Hava Kurumu bunları kadirşinas Türk milletinin yardımlarıyla karşılıyor. Milletimizin yaptığı yardımları bu aktivitelerde kullanıyoruz."

Atılgan bu yıl organizasyona uzun aradan sonra askeri paraşüt takımlarının da katıldığını dile getirdi.


-FAI heyeti inceleme yapmak üzere geliyor


Türkiye'nin 2020'de yapılacak Dünya Hava Olimpiyatları için aday olduğunu söyleyen Atılgan, dünyadaki ilk hava olimpiyatlarının 1997 yılında THK liderliğinde Türkiye'de yapıldığını, bunun da THK'nın büyüklüğünü gösterdiğini ifade etti.

Atılgan, Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) heyetinin Türkiye'deki altyapıyı incelemek üzere gelecek hafta Türkiye'de olacağını kaydederek, Eskişehir, İzmir, Antalya ve Ankara'daki tesislerin inceleneceğini sözlerine ekledi.


- Dereceye girenler


Şampiyonada takım hedef atlayışında Türkkuşu takımı Türkiye birincisi oldu. İkinciliği Kaçak, üçüncülüğü Adam takımı elde etti.

Formation skydiving atlayışında birinciliği TSK Meteor A, ikinciliği Tulpar, üçüncülüğü TSK Meteor B takımları kazandı.

Ferdi hedef atlayışı erkeklerde Meriç Alural birinci, Beslan Babaoğlu ikinci, Özgür Kaynak üçüncü sırayı aldı.

Ferdi hedef atlayışı kadınlarda birinciliği Gülay Bayramoğlu, ikinciliği Merve Büyükkoca, üçüncülüğü Banu Özdemir elde etti.

Tuna Atıcı Kupasında Beşiktaş kadın takımı birinci, Elnino takımı ikinci, 97 Foreva takımı üçüncü oldu.

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