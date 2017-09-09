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46. Türkiye Paraşüt Şampiyonası

- Şampiyona antrenman atlayışlarıyla başladı

46. Türkiye Paraşüt Şampiyonası


İZMİR (AA) - Bu yıl 46. kez düzenlenen Türkiye Paraşüt Şampiyonası antrenman atlayışlarıyla başladı.

Türk Hava Kurumunun (THK) Selçuk'taki Havacılık Eğitim Merkezi'nde antrenman atlayışlarıyla başlayan şampiyona 17 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Toplam 20 takımdan 117 paraşütçünün katıldığı şampiyona, hedef ve 4'lü formasyon branşlarında gerçekleştirilecek.

Her yıl sivil-asker iş birliği ile düzenlenen şampiyonada Türk Silahlı Kuvvetlerine ait CN-235 Casa, C-1060 tipi uçaklar ile THK'ye bağlı C-208 CARAVAN uçakları da görev yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
AtlayışParaşütTürkiye Paraşüt Şampiyonası
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