5 bin yıllık miras, atlı okçuluk

ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu, "Atlı okçuluğun bizim için en önemli tarafı geçmişin ihtişamını, geleceğe taşımaktır." dedi.

Suluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada okçuluğun, gerek Selçuklu, gerekse Osmanlı Devleti zamanında kuruluşun en büyük etkenlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Beş bin yıllık tarihi olan kültürel bir değerden bahsediyoruz. Atlı okçuluğu tarihi bir yansıma ve bir kültürel değer olarak biliyoruz ama sportif bir yanı mutlaka vardır. Bizim için en önemli tarafı geçmişin ihtişamını, geleceğe taşımaktır." değerlendirmesini yaptı.

Atlı okçuluğu topluma ve gençlere tanıtabilmek için çalıştıklarını anlatan asbaşkan Suluoğlu, "Federasyonun kuruluş amacındaki hedef zaten budur. Gerek dizilerden olsun, gerekse devletimizin bu anlamda yaklaşımından olsun sporlarımız değer kazandı ve sahip çıkılmaya başlandı." diye konuştu.

"At ile bir bütün olabilmeniz çok önemli"

Asbaşkan Levent Talha Suluoğlu, atlı okçuluk branşının bir canlı ile yapıldığını hatırlatarak, "At ile bir bütün olabilmeniz çok önemli. Atlı okçulukta bunu yakaladığınız an başarı da zaten kendiliğinden geliyor." dedi.

Kendisinin 12 yılık geleneksel spor geçmişi olduğunu hatırlatan Suluoğlu, "Geçmişimizden feyzalarak önümüze bakmak ve yolumuzu buna göre çizmek istiyoruz. İki sene sonunda sistemi oturtursak, her şey rutine dönecektir." ifadelerini kullandı.

Suluoğlu, Balıkesir, Ankara, Erzurum, Eskişehir ve İstanbul illerinde faaliyetlerinin daha fazla olduğunu dile getirdi.

Tesis sıkıntısı

GSDF Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu, federasyonlarının en büyük sıkıntısının tesis yetersizliği olduğunu savundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Suluoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim çok büyük tesis sıkıntımız var. Birçok branşımızı ovalarda, çayırlarda, dağlarda ve tepelerde yapmak zorunda kalıyoruz. Bu çok kötü bir durum. Bu gelenek ve göreneklerimize verdiğimiz değeri de gösteriyor."

Müsabakalar 4 aylık süreçte tamamlanıyor

Asbaşkan Suluoğlu, atlı okçulukta müsabakaların genelde yaz aylarında yapıldığını aktardı.

Müsabakaların haziran ayında başlayıp, eylül ayında sona erdiğini vurgulayan Suluoğlu, "Bu aylar içinde çeyrek, yarı final ve final olmak üzere 5 resmi müsabaka düzenliyoruz. 5 müsabakaya yaklaşık 150 kişi katılıyor." diyerek sözlerini tamamladı.