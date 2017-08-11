5. Uluslararası Sinop Motosiklet Festivali





SİNOP (AA) - Sinop Motor Sporları Kulübü tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Motosiklet Festivali, yurt içi ve dışından yaklaşık 800 motosikletçinin katılımıyla başladı.

Festivalin ilk gününde Karakum mevkisinde bir araya gelen motosikletçiler, organizasyon komitesince gerçekleştirilen ödüllü tavla yarışmasına katıldı. Yapılması planlanan yüzme yarışları ise şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Sinop Motor Sporları Kulübü Başkanı Atilla Hakan Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerine teşekkür etti.

Hem Sinop'un tanıtımını yapmayı hem de motor sporları hakkında toplumu bilinçlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Şen, özellikle son günlerde yaşanan motosiklet kazalarının kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Birçok arkadaşını kazalarda kaybettiğini ifade eden Şen, şöyle konuştu:

"Bu sene tabii ki eğlence olacak ama ana temamız yapacağımız etkinliklerle toplumsal mesaj vermek. Trafikte var olduğumuzu diğer araç sürücülerinin artık kabul etmesi, saygı duyması gerekiyor. Motosiklet camiası kendilerinden 'trafik teröristleri, serseri' gibi bahsedilmesinden son derece rahatsız. Bunlar çok çirkin ithamlar. Bunları asla kabul etmiyoruz."

Festivalde, yarın şehirdeki kortej geçişinin ardından çeşitli yarışmalar ve konserler düzenlenecek. Organizasyon, 13 Ağustos'ta sona erecek.