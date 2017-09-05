TEKİRDAĞ (AA) - 50. Balkan Yelken Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen 50. Balkan Yelken Şampiyonası'nın açılış töreni öncesi valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Daha sonra valilik önünden tören alanına kadar sahil dolgu alanı üzerinden kortej yürüyüşü gerçekleşti. Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü önünde sona eren yürüyüşe Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Almanya, İtalya, Karadağ ve Sırbistan'dan 200 sporcu katıldı.

Törende konuşan Türkiye Yelken Federasyon Başkanı Özlem Akdurak, Türkiye'nin böyle bir müsabakaya ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

50. Balkan Yelken Yarışları'nın bütün ülkeler için güzel geçmesini dilediğini ifade eden Akdurak, "Tekirdağ bütün birimleriyle her zaman olduğu gibi müthiş bir titizlikle ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sporcular, eminim yıllar sonra buradaki derecelerinizi hatırlayacaksınız. Ama en çok hatırlayacağınız şey bu şampiyona boyunca yaşayacağınız duygularınız olacak. Buradan yeni arkadaşlıklar edinerek ayrılın. Yarışın güzelliğini yaşayın ama en büyük yaşayacağınız şey bu dostluğun güzelliği olsun." dedi.





-"Tekirdağ deniz sporlarından uzak düşünülemez"





Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan da, böyle bir organizasyonda Balkan ülkelerini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bu yarışların başarı ile tamamlanmasını temenni ediyorum. Tekirdağ, Marmara denizine 135 kilometre kıyısı olan aynı zamanda Karadeniz'e kıyısı olan bir liman şehri. Bu açıdan Tekirdağ, deniz sporlarından uzak düşünülemez. Deniz sporlarından en önemlisi olan yelken, ilimizde başarılı bir şekilde yapılıyor. Balkan Şampiyonası'nın burada düzenlenmesinde emeği geçen federasyonumuza da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise Tekirdağ'ın yelken sporunda iddialı, marka bir şehir olduğunu dile getirdi.

Şampiyonada yarışlar yarın yapılacak.