



TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yapılan 50. Balkan Yelken Şampiyonası, sona erdi.

Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Almanya, İtalya, Karadağ ve Sırbistan'dan 200 sporcunun katıldı.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nün bahçesinde düzenlenen ödül töreninde yer alan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, yelken sporunun gelişmesi için ellerinden gelen bütün desteği vereceklerini söyledi.

Tekirdağ'ın organizasyona en iyi şekilde ev sahipliği yaptığını belirten Akdurak, "Tekirdağ hem sporcular hem de bütün katılımcılar için mükemmel organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bu gösteriyor ki ileride Tekirdağ daha büyük uluslararası şampiyonalara da ev sahipliği yapacak." diye konuştu.

Yapılan yarışların ardından kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

420 Erkekler: 1- Rasim Yaşar-Kaan Barlas (Türkiye), 2- Aggeles Arvanitis-Theafur Kavakarakis (Yunanistan), 3- Visarion Pappas-George Drosos (Yunanistan)

420 Kızlar: 1- Deniz Saltık-Aylin Tezol (Türkiye), 2- Begüm Böke-Zeynep Koçyiğit (Türkiye), 3-İda Demir-Doğa Deniz Çıkman (Türkiye)

Laser 4.7 Erkekler: 1- Manos Alminios (Yunanistan), 2- Pavlosikinci Margapiditis (Yunanistan), 3- Dikaios Kerkovlos (Yunanistan)

Laser 4.7 Kızlar: 1- Zülal Alev Erkan (Türkiye), 2- Kontina Moiranaiov (Yunanistan), 3- Anna Nikolav (Yunanistan)

Laser Radial: 1- Yılkan Timurşah (Türkiye), 2- Alp Baltalı (Türkiye), 3- Lyuben Tenekedzhiev (Bulgaristan)

Laser Standart: 1- Dimitris Paratmidriov (Yunanistan), 2- Marios Karadimas (Yunanistan), 3- Alygkakis Leonidas (Yunanistan)

Optimist Erkekler: 1- Christos Mouzakis (Yunanistan), 2- Iakovos Dedestentopoulos (Yunanistan), 3- Patroklos Mandilaris (Yunanistan)

Optimist Kızlar: 1- Firdevs Yeğin (Türkiye), 2- Aleksandra Vujosevic (Sırbistan), 3- Bilgenur Yazıcı (Türkiye).



