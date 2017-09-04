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50. Balkan Yelken Şampiyonası yarın başlıyor

50. Balkan Yelken Şampiyonası yarın başlayacak. Tekirdağ'da yapılacak şampiyonada Türkiye, 78 sporcuyla mücadele edecek.

50. Balkan Yelken Şampiyonası yarın başlıyor

TEKİRDAĞ (AA) - 50. Balkan Yelken Şampiyonası yarın Tekirdağ'da başlayacak.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde gerçekleştirilecek şampiyonada, 8 ülkeden 200 sporcu mücadele edecek.

Optimist, laser 4.7, laser radial, laser standart ve 420 sınıflarında düzenlenecek ve Türkiye'yi 78 sporcunun temsil edeceği yarışlar, 9 Eylül'de sona erecek.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İtalya, Karadağ, Romanya ve Sırbistan'dan 200 sporcunun, Tekirdağ'da şampiyonluk mücadelesi vereceği belirtildi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, şampiyonanın kendi şehirlerinde düzenlenmesinden dolayı ve kulüpleri adına 3 sporcunun milli takımda yer aldığı için mutlu olduklarını söyledi.

Muhabir: Mesut Karaduman




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50. Balkan Yelken ŞampiyonasıSporTekirdağ Yelken Ve İhtisas KulübüTürkiye
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