50. Balkan Yelken Şampiyonası'na doğru

TEKİRDAĞ (AA) - Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT), Tekirdağ'da yarın başlayacak 50. Balkan Yelken Şampiyonası'na özel pul hazırladı.
PTT'den yapılan açıklamada, "50. Balkan Yelken Şampiyonası 05-10.09.2017 Tekirdağ" ibareli özel damgalı pulların şampiyona boyunca 2,5 lira karşılığında temin edilebileceği bildirildi.
Açıklamada, "Şirketimizce, Tekirdağ'da 5-10 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan 50. Balkan Yelken Şampiyonası etkinliğinde Türk filatelisine (pul koleksiyonculuğu) katkı sağlamak amacı ile söz konusu tarihlerde Tekirdağ PTT Merkez Müdürlüğünde '50. Balkan Yelken Şampiyonası 05-10.09.2017 Tekirdağ' ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır." ifadeleri kullanıldı.