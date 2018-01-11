Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

50 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme

Futbol dünyasının en uzun kariyere sahip isimlerinden Japon Kazuyoshi Miura, kulübü Yokohama ile bir yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

50 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme

YOKOHAMA (AA) - Yokohama forması giyen 50 yaşındaki Japon futbolcu Kazuyoshi Miura'nın sözleşmesi yenilendi.

Aktif futbolculuk kariyerinde 33. sezonuna girecek Miura'nın sözleşmesi, 2005'ten bu yana top koşturduğu Japonya İkinci Futbol Ligi ekibi Yokohama tarafından bir yıllığına uzatıldı.

Geçmiş yıllarda birçok ekipte oynayan deneyimli forvet, Brezilya’da Santos, Palmeiras, Coritiba, İtalya'da Genoa, Hırvatistan'da Dinamo Zagreb ve Avustralya'da Sydney gibi takımlarda da görev yaptı.

Miura, geçen yıl mart ayında 50 yaş, 7 günlükken çıktığı karşılaşmayla İngiliz Stanley Matthews'a ait bir profesyonel maçta forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını ele geçirmişti.

Uzun kariyeriyle dikkati çeken ve 1990-2000 yıllarında formasını giydiği Japonya Milli Takımı'yla 89 kez sahaya çıkıp 55 gol atan "Kral Kazu" lakaplı futbolcu, geçen sezon Yokohama'da oynadığı 12 karşılaşmada ise 1 gol kaydetti.

Rekorlarına her yıl yenisini ekleyen ve 26 Şubat'ta 51 yaşına girecek Miura, Japonya liglerinde gol atan en yaşlı futbolcu unvanını da elinde bulunduruyor.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolKazuyoshi MiuraSporYokohama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5