"50. yılda şampiyonluk için fedakarlık gerekiyor"





ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eski Trabzonsporlu futbolcu Hami Mandıralı, bordo-mavili kulübün 50. yılındaki hedeflerine ilişkin, "Yönetim, oyuncular, teknik direktör ve taraftar bir olmalıdır. Camia kenetlenmelidir. 50. yılda şampiyonluk için oyuncuların büyük fedakarlık göstermesi gerekiyor." dedi.

Bir etkinlik için Eskişehir'e gelen, bordo-mavili kulübün tarihinin en fazla skor üreten oyuncusu olan ve bir dönem teknik direktörlüğünü de yapan Mandıralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un 50. kuruluş yıl dönemini kutladığını anımsatarak, bordo-mavililerin bu sezon şampiyonluğu hedeflediğini aktardı.

Trabzonspor'un ligin zirvesini oynamak için birçok transfer yaptığını anlatan Mandıralı, şöyle konuştu:

"Teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği bütün oyuncular alındı. Yeni transferlerin yapılması da gündemde. Trabzonspor'un şu anda oynadığı futbol umut ve keyif vermiyor. Ancak 5. haftadan sonra her şey değişebilir. Trabzonspor daha farklı olmak zorunda. Sportif başarıdan uzaklaşılırsa Trabzonspor'un işi çok zor. Taraftarın takımını desteklemesi lazım. Bütün camianın ve Trabzonspor'da sözü geçenlerin takıma destek olması gerekiyor. Burada en büyük sorumluluktan biri taraftara düşüyor. Oyuncuları şahlandıracak, ayağa kaldıracak olanlar da taraftardır. 50. yılda şampiyonluk lafla olmuyor. Camia kenetlenmelidir. En büyük sorumluluk oyunculara düşüyor. Bu takımı ayağa kaldıracak onlardır. 50. yılda şampiyonluk için oyuncuların büyük fedakarlık göstermesi gerekiyor."





- "Burak Yılmaz şimdi en olgun çağında"





Hami Mandıralı, Trabzonspor'un milli futbolcusu Burak Yılmaz'ın çok iştahlı olduğunu, 5 yıl önce de takıma her şeyini verdiğini bildirdi.

Milli futbolcunun, Trabzonspor'da gol kralı olduğunu hatırlatan Mandıralı, şöyle devam etti:

"Galatasaray'da da aynı iştahla oynayıp, başarı sağladı ve gol kralı oldu. Çin'e gitti ve tekrar gelip, aynı iştahla oynuyor. Burak Yılmaz ve Durica dışındaki oyuncular istenilen performansta değil. Burak ile konuştum. Takımın onu iyi beslemesi lazım. Burak Yılmaz şimdi en olgun çağında. Melekeleri daha da gelişti. Zaten kaliteli bir futbolcu. Burak Yılmaz böyle iştahlı devam ederse 20 golü geçebileceğini düşünüyorum. Futbolculuğuyla, hırsıyla, ağabeyliğiyle hem gençlere örnek olacak hem de Trabzonspor'a katkı sağlayacak."





- "Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'dan büyük para kazanır"





Mandıralı, futbolcu yetiştirme konusunda Trabzon'a "Türkiye'nin Brezilyası" denildiğini dile getirerek, kentte hala kıymetli ve yetenekli genç futbolcuların bulunduğunu vurguladı.

Anne ve babaları, çocuklarının bir an önce futbolcu olup, para kazanmasını istediğine dikkati çeken Hami Mandıralı, şunları kaydetti:

"Gelişimini tamamlamadan ikinci ve üçüncü liglere gidiyorlar. Bir futbolcunun yetişmesi için sabır gerekiyor. Ben sindire sindire gelip, Türk futboluna 17 yıl hizmet ettim. Yusuf Yazıcı da Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalmasıyla ortaya çıktı. Mehmet kadro dışı kalmasa Yusuf olmayacaktı. Yusuf'u bir Süper Lig maçında ilk oynatan bendim. Yetenekli bir futbolcu. Yusuf şuna karar vermeli; 'Ben yıldız bir futbolcu mu, sıradan bir oyuncu mu olacağım?' Böyle giderse sıradan bir oyuncu olacak. Yıldız oyuncu adam geçip, eksiltmeli, topla yol katetmeli, şut, gol ve pas atmalı. Sadece yanındakine top verip, almayacak. Allah vergisi bir fiziği var. Beckham gibi fiziği var, yakışıklı ve güzel bir çocuk. Onu iyi kullanıp, pazarlarsa Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'dan büyük para kazanır. Kendi kaderini kendi çizecek."