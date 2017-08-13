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532. Kızıldağ Karakucak Güreşleri

- Türkiye'nin çeşitli illerinden 950 sporcunun katıldığı Kızıldağ Karakucak Güreşleri başladı

532. Kızıldağ Karakucak Güreşleri


ADANA (AA) - 532. Kızıldağ Karakucak Güreşleri, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 950 sporcunun katılımıyla başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Karaisalı İlçe Belediyesi tarafından Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen güreşlerde, büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde sporcular kol bağladı.

Güreşlerde birinciliği elde edecek başpehlivan, 10 bin liralık para ödülünün yanı sıra 520 gram ağırlığında, 22 ayar altın kemeri de beline takacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bu yıl 532.'si düzenlenen kültür mirasına hizmetkarlık yapmanın kıvancını yaşadıklarını belirtti.

Organizasyonda konuşan Sözlü, ata sporuna ve kültür mirasına ellerinden geldiğince hizmet edeceklerini belirterek, "532 yıl, bırakın ABD'nin devlet olarak yaşını, buranın keşfinden daha önemli, köklü bir geçmişe sahip. İnanın ki dünya milletlerinin birçoğu böyle bir mirasa sahip olmak için çok şeylerini feda eder. Güreşlerimiz, Türk kültür mirası, dünya kültür mirası olarak UNESCO'nun korunacak kültür mirası listesine girmelidir. Biz bundan sonra bu ata sporuna, kültür mirasına elimizden geldiğince hizmetler yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sporculara toplam 71 bin lira para ödülünün verileceği etkinliğe, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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