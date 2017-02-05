54. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası

ANKARA (AA) - 2017 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (ECCC) Kros Şampiyonası'nda mücadele eden Türk ekipleri, takım ve bireysel yarışlarda 5'i altın, 12 madalya aldı.

Portekiz'in Albufeira kentinde düzenlenen şampiyonaya 75 kulüp katıldı. Türk kulüpleri, büyükler kategorisindeki yarışlardan 3 altın ve bir bronz madalyayla ayrıldı.

Ramazan Özdemir. Vedat Günen, Alper Demir ve Bekir Karayel'den oluşan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 2 saat 2 dakika 54 saniyelik derecesiyle erkekler takım kategorisinde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk kulübü oldu.

Irene Cheptai, Özlem Kaya ve Alemitu Bekele'nin yanı sıra 4 yıllık doping cezasının ardından ilk defa bir uluslararası organizasyonda yarışan Aslı Çakır Alptekin'i de kadrosunda barındıran Üsküdar Belediyespor, 1 saat 23 dakika 49 saniyelik süresiyle kadınlar takım kategorisinde 6. şampiyonluğuna imza attı.

Üsküdar Belediyespor'un Kenyalı sporcusu Irene Cheptai, 20:18'lik zamanıyla kadınlarda altın madalyaya uzandı. Bursa Büyükşehir Belediyesispor'dan Esma Aydemir de bronz madalya aldı. Aslı Çakır Alptekin ise yarışı 11. sırada bitirdi.





- Gençlerde 8 madalya





Türk kulüpleri, gençler kategorisindeki yarışlardan ise 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya çıkardı.

Genç erkeklerde mücadele eden Fenerbahçeli sporculardan Ramazan Barbaros birinci, Ömer Oti ise 3'üncülüğü elde etti.



Genç erkekler takım kategorisinde yarışan Türk takımlarından Fenerbahçe gümüş, Darıca Belediyespor ise bronz madalya kazandı.



Gülnaz Uskun, Latife Güneş, Bahar Atalay ve Gülsüm Tunç'tan oluşan Bursa Büyükşehir Belediyesispor, genç kadınlar takım kategorisinde kürsünün zirvesine çıktı. Fenerbahçe ise 2. oldu.

Fenerbahçeli Pınar Demirtaş'ın gümüş madalya aldığı genç kadınlarda, Bursa Büyükşehir Belediyesispor'dan Gülnaz Uskun da yarışı 3. sırada tamamladı.