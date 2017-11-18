



ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen "61. Balkan Kros Şampiyonası" Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde düzenlenen törenle başladı.

Eceabat'a bağlı Kocadere köyündeki kamp alanındaki özel parkurda düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Sırbistan, İsrail, Kosova, Makedonya ve Ermenistan'dan gelen 102 atlet katıldı.

Sporcular, ilki 1940'ta Heybeliada'da yapılan, bölgenin ve Avrupa'nın en eski uluslararası kros müsabakaları arasında bulunan şampiyonaya sağanak altında başladı.

Şampiyonanın startı Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar tarafından verildi.

TAF Başkanı Çintimar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balkan Kros Şampiyonası'nı Çanakkale'de yapmaktan dolayı büyük onur duyduklarını söyledi.

"Bu topraklar ecdadımızın bizlere emanet ettiği topraklar" diyen Çintimar, şunları kaydetti:

"Atletizmde Balkan ülkeleri 18 ülkenin katılımıyla var oluyor. Burada bu oluşumdan birçok ülke yarışacak. Bunların içinde Balkan ülkesi olmayıp Balkan Birliğine kayıtlı Ermenistan ve İsrail de var. Sporcularımız burada ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da hem takım hem de ferdi olarak altın madalyalar almayı hedefliyoruz."

Gelibolu Yarımadası'ndaki toprakların her şeyin en iyisine layık olduğunu vurgulayan Çintimar, bu nedenle federasyon olarak en güzel organizasyonları burada yapma amacında olduklarını sözlerine ekledi.

Açılış törenine Vali Tavlı, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş ile protokol üyeleri katıldı.

Şampiyonanın ödül töreni aynı alanda öğleden sonra gerçekleştirilecek.