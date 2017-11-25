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62. Ömer Besim Koşalay Kır Koşusu yapıldı

- Turkcell 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kros Ligi'nin ikinci kademesi statüsündeki yarışta erkeklerde birinciliği Song Benard Cheruiyot elde ederken, kadınlarda Meseret Yaye Asefa ilk sırada yer aldı

62. Ömer Besim Koşalay Kır Koşusu yapıldı


İSTANBUL (AA) - 62. Ömer Besim Koşalay Kır Koşusu'nda erkeklerde Song Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Meseret Yaye Asefa birinci oldu.

Turkcell 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kros Ligi'nin ikinci kademesi statüsündeki yarış, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanında bulunan kros parkurunda ve yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyük erkekler kategorisinde Jandarmagücü Kulübünden Song Benard Cheruiyot, 10 kilometrelik yarışı 29 dakika 53 saniyeyle tamamladı ve birinci oldu. Beştelsiz Kulübünden Fetene Alemu Regasa 30.15'lik derecesiyle ikinciliği, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Ramazan Özdemir 30.35 ile üçüncülüğü elde etti.

Büyük kadınlarda Kasımpaşa'dan Meseret Yaye Asefa, 6 kilometrelik yarışta 19 dakika ve 46 saniyeyle ilk sırada yer aldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Özlem Kaya 20.09 ile ikinci, aynı takımdan Esma Aydemir de 20.18'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Genç erkekler kategorisinde Darıca Belediyesi Eğitimspor'dan Ramazan Barbaros, 6 kilometrelik yarışı 18.25'lik derecesiyle birinci, aynı ekipten Sezgin Ataç 18.31 ile ikinci ve Fenerbahçe'den Ömer Amaçtan 18.35'le üçüncü sırada tamamladı.

Genç kadınlarda ise 4 kilometrelik yarışta Şölen Çikolataları'ndan Latife Güneş, 14.42 ile birinci olurken, yine bu kulüpten Pınar Demirtaş 14.46 ile ikinciliği, Fenerbahçeli sporcu Emine Akbingöl de 14.51'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Yarışta ayrıca, 10 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek Avrupa Kros Şampiyonası'nda milli takım adına mücadele edecek sporcular da belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
AtletizmMeseret Yaye AsefaÖmer Besim Koşalay Kır KoşusuSong Benard Cheruiyot
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