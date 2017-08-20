



KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde düzenlenen 657. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Faruk Akkoyun kazandı.

Ebe Çamlığı Er Meydanı'nda baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minikler kategorilerinde müsabakalar yapıldı. 200 sporcunun katıldığı organizasyonda güreş ağalığını ise Bursa Kütahyalılar Derneği Başkanı Beyhan Gündüz yaptı.

Müsabakaların finalinde Serhat Gökmen'e üstünlük sağlayan Faruk Akkoyun, başpehlivanlığı elde etti. Organizasyonda üçüncülüğü ise Fatih Koyuncu ile Ahmet Kavakçı paylaştı.

Başpehlivanlığı kazanan Faruk Akkoyun, müsabakaların ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin Türkiye'nin en eski organizasyonlarından biri olduğunu belirtti.

Haftayı iki birincilikle kapattığını ifade eden Faruk Akkoyun, şöyle konuştu:

"Birinci oldum, çok mutluyum. Böyle tarihi bir organizasyonu yaşattıkları için Domaniç Belediyesi ile tertip komitesine çok teşekkür ediyorum. Zorlu rakipler karşısında birinci olmayı başardım. Serhat Gökmen gibi usta bir güreşçiyi yenmenin gururunu yaşıyorum. Dün de Kartepe'de birinci oldum. Haftayı iki birincilikle kapattım. Herkese çok teşekkür ederim."





- Kardeşler er meydanında rakip oldu





Sakarya'dan güreşlere katılan eski başpehlivan Muharrem Kavakçı'nın iki oğlu Mahmut Kavakçı (41) ile Ahmet Kavakçı (38), başpehlivan kura çekimlerinde birbiriyle eşleşti.

Ahmet Kavakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağlı güreşi babalarından öğrendiklerini ifade etti.

Ağabeyinin kendisini yenmesi halinde onun elini öptüğünü, galip geldiği zaman ise ağabeyi tarafından tebrik edildiğini aktaran Ahmet Kavakçı, "Tarihi Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde uzun yıllardır güreş tutuyor, kol bağlıyoruz. Bugün, yine nasip oldu. Ağabey kardeş birbirimize düştük. Ağabeyim, bir pozisyon hatamı iyi değerlendirerek beni mağlup etti. Ağabeyim tur atlayarak baş kategorisinde üçüncü oldu. Kendisini tebrik ederim. Birbirimizle antrenman yaptık. Rakip olduk, 30 yıldır peygamber sporumuzu icra ediyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe AK Parti Kütahya milletvekilleri Mustafa Şükrü Nazlı ve İshak Gazel, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Domaniç Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler'in yanı sıra siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.