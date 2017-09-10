665. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde, bu yıl 665'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu, beşinci kez başpehlivan oldu.

Elmalı Belediyesi tarafından, Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda düzenlenen ve 3 gün süren müsabakalara 76'sı başpehlivan bin 150 güreşçi katıldı.

Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda rakiplerini yenen Orhan Okulu ile Ali Gürbüz finalde karşılaştı. Güreş süresinde eşitlik sağlandığı için altın puanlamaya geçildi. Puanlama sürecinde rakibini yenen Orhan Okulu, Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde beşinci kez başpehlivanlığı kazandı. Güreşlerde Ali Gürbüz ikinci olurken, İsmail Balaban ile Recep Kara da üçüncülüğü paylaştı.

Sporculara ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaliteli güreşler olduğunu ve Orhan Okulu'nun beşinci kez başpehlivanlık unvanını kazandığını söyledi.

Güreşlere yoğun ilgi olduğunu anlatan Öztekin, "10 bin kişilik stadyum tıklım tıklım doluydu. Türkiye'nin her yerinden akın akın geldiler. İnsanlarımızın ata sporunu ne kadar çok sevdiklerinin en güzel örneği oldu. Devletimiz ciddi destek verdi. En büyük katkıyı da Elmalı Belediyemiz sundu." diye konuştu.