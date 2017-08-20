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7. Transanatolia Ralli Raid yarışı başladı

- Bir hafta sürecek yarışın startı, İzmir'deki Kültürpark'ın Lozan Kapısı önünde verildi

7. Transanatolia Ralli Raid yarışı başladı


İZMİR (AA) - İzmir'den başlayıp 7 gün sonra Samsun'da sona erecek 7. Transanatolia Rally Raid yarışı, start aldı.

Her yıl ağustos ayının son haftası düzenlenen yarış, bu sene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun Kültürpark'ın Lozan Kapısı önünden verdiği startla başladı.

Organizasyon kapsamında 19 il sınırı ve 60 ilçeden geçecek 49 yarışçı, bir haftada 2 bin 900 kilometre yol kat edecek, Samsun'daki bitiş noktasına ulaşacak.

Motosiklet, 4x4 araba, ATV ve kamyon kategorilerinde gerçekleştirilecek organizasyona İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, Hollanda, Yunanistan, Yeni Zelanda, Arjantin ve Azerbaycan'dan da sporcular katılıyor.

Yarış, bu yıl ilk kez İzmir'den başlayıp, Samsun'da sona erecek.

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