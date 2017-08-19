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7. Transanatolia Ralli Raid yarışı

- Fuar İzmir'den start alacak araçlar, 26 Ağustos'ta Samsun'a ulaşacak

7. Transanatolia Ralli Raid yarışı


İZMİR (AA) - 7. Transanatolia Rally Raid'e katılacak araçlar, İzmir'den başlayıp 7 gün sonra Samsun'da sona erecek.

Transanatolia Genel Koordinatörü Orhan Çelen, Gaziemir Fuar Alanı'ndaki basın toplantısında yaptığı konuşmada, organizasyon kapsamında 19 il sınırı ve 60 ilçeden geçeceklerini belirtti.

İzmir'den hareket eden araçların Samsun'da yarışı tamamlayacağını kaydeden Çelen, günlük etapların 400 kilometreden oluşacağını, 7 günlük parkurun 2 bin 900 kilometre olduğu bilgisini verdi.

Yurt dışından ekiplerin de aralarında bulunduğu 49 aracın organizasyona katılacağını söyleyen Çelen, "Arazide hareket etme kabiliyetine sahip her türlü aracın yer aldığı organizasyonla ülkemizin bilinmeyen kültürünü, doğal güzelliklerini de tanıtmayı amaçlıyoruz." dedi.

Yarış, bu akşam Fuar İzmir'den start alacak.

Transanatolia, İzmir'de başlayıp, Denizli, Antalya, Konya-Karapınar, Niğde-Aladağ'ın ardından rotasını kuzeye çevirip Kapadokya, Tokat-Gümünek'ten sonra Samsun'da sona erecek.


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