7. Transanatolia Rally Raid yarışı





ANTALYA (AA) - 7. Transanatolia Rally Raid yarışının üçüncü gününde, 52 kilometrelik Antalya-Akseki İlbat Gölü birinci etap mücadelesi başladı.

Sporcular, Akseki'deki startın verileceği Boğaz Kuyu mevkisinde toplandı. Yarış öncesi son kontrolleri ve kayıtlarını tamamlayan sürücüler, sıralamalarına göre çıkış yaptı.

Rallinin ikinci etabı İlvat Göl-Taşkent, üçüncü etap ise Taşkent-Göksu parkurunda koşulacak.

Transanatolia Rally Raid gözetmeni Emre Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışın 19 Ağustos'ta İzmir'de start aldığını, 26 Ağustosta ise Samsun'da son bulacağını söyledi.

Yarışmacıların Samsun'da ödüllerini alacaklarını belirten Koç, "Toplamda 2 bin 800 kilometre dağ yollarında etap geçilecek. 14'ü yabancı olmak üzere 48 yarışmacımız var. 3. günün ilk standımızı Akseki'den verdik. Akseki'nin İlvat Gölü'nde üçüncü gün birinci etabı tamamlanacak. İkinci etabı ise Taşkent'te, üçüncü etabı ise Göksu'da olacak. Bugünü böylece tamamlamış olacağız. Daha sonra yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.