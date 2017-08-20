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7. Uluslararası Judo Turnuvası sona erdi

- Sakarya'da düzenlenen organizasyonda Türkiye, 58 altın, 53 gümüş ve 102 bronz madalya elde ederek birinci oldu

7. Uluslararası Judo Turnuvası sona erdi


SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen 7. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası'nda birinciliği Türkiye elde etti.

Türkiye Judo Federasyonu ile Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Serdivan ilçesindeki Sakarya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Yunanistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Suriye, Kırgızistan, Kazakistan, Ukrayna, Irak, Gürcistan ve Rusya'dan yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Yıldız, ümit, genç ve veteranlar kategorilerinde mücadelelerin yapıldığı turnuvada, rakiplerine yenilen bazı sporcular, gözyaşlarına hakim olamadı.

Dört gün süren turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye'nin 58 altın, 53 gümüş ve 102 bronz madalyayla birinci bitirdiği turnuvada sıralama şöyle oluştu:

ÜLKE ALTINGÜMÜŞBRONZTOPLAMTürkiye5853102213Azerbaycan7121938Yunanistan 42410Rusya1012Türkmenistan 0101Suriye 0000Kırgızistan 0000Kazakistan 0000Ukrayna 0000Gürcistan 0000Fransa0000Irak0000


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