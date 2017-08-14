7. Uluslararası Judo Turnuvası'na doğru





SAKARYA (AA) - 7. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası, 17-20 Ağustos tarihlerinde Sakarya Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası alanda çok önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacaklarını bildirdi.

Judo da son yıllarda Sakarya olarak büyük bir atağa kalktıklarını belirten Çelikel, "Karasu'da düzenlenen Uluslararası İpsiz Recep Judo Turnuvası'nın ardından yine judo branşında çok önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapacağız. 17-20 Ağustos 2017 tarihlerinde Sakarya Spor Salonu'nda düzenleyeceğimiz 7. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası'na hazırız. Tüm sporseverleri, bu önemli organizasyonu takip etmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Judo İl Temsilcisi Bayram Akdemir de turnuva için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Geçen yıl turnuvaya 5 ülkeden 850'ye yakın sporcu ve antrenörün katıldığını ifade eden Akdemir, şunları kaydetti:

"Bu yıl da 16 ülkeden bin 500'e yakın sporcu, antrenör ve idarecinin katılmasını bekliyoruz. Yıldızlar, ümitler ve gençler olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleşecek turnuva öncesinde bizlere destek veren Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel’e teşekkür ediyoruz."