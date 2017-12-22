79 yaşındaki dedenin maraton azmi

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da yaşayan 7 çocuk ve 15 torun sahibi 79 yaşındaki işçi emeklisi Ekrem Şen, maratonlara katılmak üzere yaz kış demeden çalışıyor.

Kent merkezindeki Çırçır Mahallesi'nin muhtarlığını 30 yıl yaptıktan sonra spora yürüyüşle başlayan Şen, 2 yıldır antrenörü Dursun Düzgün eşliğinde haftada iki gün salonda, bir gün de tartan pistte 10 kilometre koşu yaparak maratonlara hazırlanıyor.

Şen, 18 Şubat 2018'de Trabzon'da, 4 Mart 2018'de de Antalya'da düzenlenecek maratonlarda birincilik hedefliyor.

Ekrem Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor yapmanın yaşı olmadığını belirterek, "Hiç kimse yaşı ileride diye spor yapmayı ihmal etmesin. Sporun yaşı yoktur. Herkes spor yapsın, koşu yapsın, sağlıklı yaşasın. Yaklaşık 30 yıl muhtarlık yaptım. Şimdi de maratonlara hazırlanıyorum." dedi.

Şen, muhtarlık görevini 2 yıl önce bıraktığını belirterek, yürüyüş yaparak spor yapmaya başladığını dile getirdi.

Eski muhtar Şen, "Bir yıldır sürekli ve profesyonel şekilde antrenörüm ile çalışıyorum. Amacım bu yaşta daha sağlıklı ve rahat yaşamak, aynı zamanda da benim yaşımdakileri spora teşvik etmek. Şimdi antrenmanlarımıza hız verdik, 18 Şubat 2018'de Trabzon'da, 4 Mart 2018'de de Antalya'da düzenlenecek maratonlara katılacağım. İnşallah maratonlarda birincilik hedefliyorum." şeklinde konuştu.





- Antrenör Düzgün: "Sporla öz güveni geldi"





Antrenör Dursun Düzgün de Şen'in spora ilk başladığında çekinceleri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Ekrem ağabeyimiz 79 yaşında, spora ilk başladığında 'acaba yapabilir miyim' diye endişe ediyor ve çekimser davranıyordu. Hem psikolojik hem de yavaş yavaş profesyonelce eğitim verdikten sonra öz güveni geldi. Şu an gördüğünüz gibi Erzurum'daki tartan pistte antrenman yapıyor ve 10 kilometre koşuyor."

Ekrem Şen ile antrenmanlara ilk başladıklarında önce yürüyüş ardından da koşu yaptıklarını anlatan Düzgün, "Şen ile ilk zamanlar pistte 15 tur yürüdük, 5 tur koştuk. Ardından yavaş yavaş dozajı arttırdık. Müsabakalara 1 ay gibi az bir zaman kaldı. Fiziki olarak Şen'i hazırladık. Amacımız Şen'in önce Trabzon'daki maratona, ardından da Giresun ve Antalya maratonlarına katılmasını sağlamak. Şen'den güzel dereceler ve performans bekliyoruz." ifadelerini kullandı.