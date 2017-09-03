HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Kupası başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Aba Güreşi Mersahı'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 34 ülkeden 200 sporcu katıldı.

Güreşlerden önce düzenlenen açılış seremonisinde sanatçılar Yunus Bülbül ve Gökhan Güney sahne aldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yaptığı konuşmada, Orta Asya'dan getirilen ve 5 bin yıllık tarihi olan aba güreşini onurlu bir şekilde yapmanın şerefini yaşadıklarını belirtti.

Aba güreşini dünyaya yaymak istediklerini altını çizen Savaş, "Dünyada barışa, sevgiye, kardeşliğe zemin hazırlamak bizim gibi siyasetçileri de sevinçte buluşturmak için bu organizasyonlara başladık. Şu anda Asya'dan, Avrupa'dan, Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar kardeşlerimiz buradalar." dedi.

Konuşmaların ardından ağır sıklet olmak üzere beş kategoride müsabakalar yapıldı.

Organizasyonun yarın sona ereceği bildirildi.







