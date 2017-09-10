



İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Kiplimo Kimutai, kadınlarda ise milli atlet Esma Aydemir kazandı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kapsamında düzenlenen yarı maraton, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı. Organizasyona katılan 2 bin 125 sporcu, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na ulaştıktan sonra dönüş yaparak yeniden Cumhuriyet Meydanı'nda yarışı tamamladı.

Erkekler kategorisinde Kenyalı Kiplimo Kimutai, 1 saat 4 dakika 58 saniyelik derecesiyle ilk sırayı aldı. Erkeklerde ikinciliği 1.05.01'le Faslı Youssef Ben Hadi, üçüncülüğü de 1.05.21'le Etiyopyalı Sulti Gure Timbre elde etti.

Kadınlar kategorisinde ise, 2016 Rio Olimpiyatları'nda yer alan milli atlet Esma Aydemir, 1 saat 18 dakika 30 saniyelik derecesiyle, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda ikinciliği 1.18.35'le Kenyalı Betty Jematia Chepkwony, üçüncülüğü de 1.19.05'le milli atlet Şeyma Yıldız aldı.

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu Yarı Maratonu'nda dereceye girenlere para ödülü, organizasyona katılan tüm sporculara madalya verildi.