RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen "9. Geleneksel Formulaz Tahta Araba Şenliği"nde renkli görüntüler yaşandı.

İlçeye bağlı Tunca beldesinde Belediye Başkanlığı ile Redbull tarafından düzenlenen ve Formula 1 yarışlarına atıfta bulunularak "Formula giderse Formulaz gelir" sloganıyla gerçekleştirilen şenliğe, yarışmacılar kendi tasarımları 84 tahta arabayla katıldı.

Arabaların görevlilerce uygun olup olmadığının kontrol edilmesinin ardından yarışlar, erkek ve kadınlar olmak üzere iki kategoride, beşer kişiden oluşan gruplar halinde bin 900 metrelik parkurda yapıldı.

Start bayrağının sallanmasıyla yarışa başlayan ilk grupta, yaşı 40'ın üzerinde olan yarışmacılar yer aldı.

Sürücülerin zaman zaman tehlikeli anlar yaşadığı yarışlarda, bazı tahta arabaların tekerleği kırılırken bazı arabalar ise devrildi. Aracının tekerleği kırılanlar yarışı bırakmak durumunda kaldı. Kimi yarışmacıların ise arabalarını ellerine alıp koşarak yarışı tamamlamaya çalıştığı gözlendi.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı yarış pistinin uçurum bölümlerinin kenarlarına saman balyalar konuldu. Lastik ayakkabı ve kıl çorap giyen yarışmacılar, olası kazalara karşı kask, kolluk ve dizlik taktı.

Yarışların yapıldığı parkur kenarına asılan "Dikkat tahta araba çıkabilir", "Uçuruma düşmek yasaktır", "Sollama yapmak yasaktır", "En keskin viraj 53 metre geride" tabelaları dikkati çekti.

Yarışlarda olası kazalardaki yaralanmalara müdahale edecek sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri de parkur çevresinde önlem aldı. Küçük çaplı kazalarda hafif yaralananlara sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Şenlikte, sinema oyuncusu ve televizyon sunucusu Yunus Günçe de tahta araba kullandı. Günçe, dizlik ve kask takarak yarıştı.

Günçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz insanın karakter özellikleriyle bu sporun çok örtüştüğünü belirterek "Cesaret gereken bir yarıştı. Bütün dünya bu yarışı öğrendiği zaman bu işi çok sevecek. Dünyaya pazarlanması gereken bir spor." dedi.

Günçe, yarış esnasında ilk virajı görünce "son virajım mı" olacak diye korktuğunu ancak burada olmaktan ve bu eğlenceli sporu yapmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

- Kadınlar ilk kez yarıştı

Beldede 9 yıldır sürdürülen şenlikte bu yıl kadınlar da yarıştı.

Fransa'nın Paris kentinde yaşayan Rizeli Ayşe Bostan, yarıştığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek "Önümüzdeki sene de gelmeyi düşünüyorum. Herkesin gelip yarışmasını ve bu sporu yapmasını şiddetle tavsiye ederim." diye konuştu.

Yarışlar sonunda erkekler kategorisinde birinci olan Ahmet Gül tam altın, kadınlar kategorisinde birinci olan Sündüz Özel yarım altının sahibi oldu.



