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9. İsmail Akçay Yol Koşusu

- Balıkesir'de 10 Eylül'de yapılacak organizasyon için şimdiye dek 350 sporcu kayıt yaptırdı - Altıeylül Belediye Başkanı Deniztoker: "İsmail Akçay, Balıkesir ve Türkiye için gurur kaynağı"

9. İsmail Akçay Yol Koşusu


İSTANBUL (AA) - Türk atletizm tarihinin en başarılı maratoncularından İsmail Akçay adına bu yıl 9'uncusu düzenlenecek İsmail Akçay Yol Koşusu, 10 Eylül Pazar günü Balıkesir'de yapılacak.

Organizasyonla ilgili Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısına Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkan Vekili Celalettin Deniztoker, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve efsane atlet İsmail Akçay katıldı.

Zekai Kafaoğlu, yol koşusunu TAF ile beraber düzenlediklerini belirterek, "İsmail Akçay, Balıkesir ve Türkiye için gurur kaynağı. İsmail Akçay, Altıeylül Spor Kulübünde atlet yetiştiriyor. Spor, ülkeler ve şehirler için bir tanıtım aracı. Organizasyon, uluslararası seviyede düzenleniyor." dedi.

Yarışa şu ana kadar 280 erkek ve 70 kadın olmak üzere toplam 350 resmi başvuru yapıldığını anlatan Kafaoğlu, "Bu sayının 400'e ulaşacağını düşünüyorum. 1968 Meksika Olimpiyatları'nda İsmail Akçay ile yarışan Yeni Zelandalı Mike Ryan da şeref misafirimiz olarak aramızda olacak. Sporculara toplam 48 bin 500 lira ödül vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Meksika'da 1968 yılında yapılan olimpiyatlarda maratonda 4. olarak Türk atletizmi adına büyük bir başarıya imza atan İsmail Akçay da başarılarında basının önemli paya sahip olduğunu belirterek, "Basın beni daima destekledi. Spor, bir ülkenin ve kentin tanıtımında önemli etken. Bu organizasyonu düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Celalettin Deniztoker ise federasyon olarak bu organizasyonlara destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kayıtların 9 Eylül Cumartesi günü sona ereceği 12 kilometrelik İsmail Akçay Yol Koşusu kapsamında ayrıca halk koşusu da yapılacak.

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